e gustaría conmemorar el cuarto aniversario del triunfo obradorista refiriéndome al tema del humanismo propuesto en su discurso del 27 de noviembre por el Presidente. Como sabemos, este movimiento es por el derecho a la existencia de millones que fueron tachados de desechables por el régimen neoliberal. Los que no tenían propiedades, los que no consumían lo suficiente, los que no sabían lo necesario, eran inhumanos. Pero ese rechazo, ese borramiento, empujó a los desechables desde la precariedad hacia la vida pública. Los desechables usan la politización para autodefinirse y, en su camino, ejercen ese influjo de clarificar nuestros conflictos hacia otras áreas que el antiguo régimen consideraba separadas y hasta superiores a la política: la economía, la academia y la moral. Todavía recuerdo a los que se escandalizaron cuando se comenzó a hablar de moralizar la vida pública : se trastornaban porque la moral era una cosa privada . La politización de la ética significa sacar al juicio entre hacer el bien o hacer el mal de la esfera puramente privada y hacerlo un asunto público. Así, se opera uno de los cambio sustanciales de cómo vemos al gobierno y a los gobernantes: no es que desplieguen una técnica, la indolente gobernanza , lo corporativo llevado a los cargos públicos, sino que deben tener una moral pública a favor de la felicidad de los más.