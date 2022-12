En el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh), donde el ex presidente sudamericano dio su discurso el 2 de diciembre de 1972 y que lleva su nombre, María Isabel afirmó que hoy se tiene que seguir convocando a lograr una mayor justicia social y una economía fuerte y solidaria no sólo en América Latina, sino en todo el planeta.

Gómez Villanueva dijo que para el líder de izquierda todo joven debe ser revolucionario. De igual forma, establecía que las universidades tienen que bajar al pueblo, tener comunicación y dar apoyo profesional a trabajadores, campesinos y la gente más humilde.

El director de la Copppal Juvenil, Carlos Mancilla estimó que el discurso de Salvador Allende en Guadalajara tuvo a bien sembrar en la juventud mexicana y de América Latina la chispa de la conciencia revolucionaria .

Esa conciencia no es otra que ser una juventud a la vanguardia de los cambios sociales, que innove, proponga, comprometida con la libertad y soberanía de nuestras naciones. Ser joven y no citar al ex presidente de Chile sería una contradicción hasta retórica y lo es, porque lo que nos ha inspirado fue ese gran discurso que presentó en este auditorio , agregó, adaptando la frase del líder de izquierda: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica .

El acto convocó a políticos mexicanos –la mayoría del PRI–, a estudiantes de la UdeG y al vicerrector Héctor Raúl Solís, aunque no al rector general Ricardo Villanueva, quien decidió seguir con las actividades en Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, donde acudió a diversos actos que incluyeron la entrega de preseas por antigüedad laboral a docentes y personal universitario.