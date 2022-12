Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 3 de diciembre de 2022, p. 5

Veracruz, Ver., Ante el interés por participar en la encuesta en la que se elegirá al abanderado de la Cuarta Transformación para las elecciones presidenciales de 2024, las corcholatas ya empezaron a sonreír más , dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera expresó que sería lamentable que después de haber iniciado un proceso de transformación en el país, no tuviésemos relevo , pero afirmó que afortunadamente a nosotros nos sobra capacidad .

Agregó que se siente muy contento y satisfecho porque quienes militan en su movimiento y han expresado su interés por sucederlo son personas de primera y con mucha experiencia.

En el Museo Naval, López Obrador indicó que todos los que deseen participar en la encuesta lo pueden hacer, tienen derecho , y reiteró que no va a haber dedazo .

Sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades ya empezaron a sonreír más, porque va a llegar la encuesta y el que gane la encuesta, va a ser. No me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta, al que el pueblo elija con este método, mujer u hombre , señaló el mandatario.