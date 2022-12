Comentó que a pesar de que en agosto los consejeros electorales participaron en el parlamento abierto, organizado en la Cámara de Diputados, y ofrecieron compartir información técnica, ninguno la ha requerido.

“El INE no ha recibido ni una sola solicitud de información: al INE no se le ha consultado dónde están los problemas de la operación electoral; al INE no se le ha consultado cuáles son las fortalezas o la introducción de las urnas electrónicas (…) Es decir, el órgano técnico para hacer elecciones no ha sido consultado en este proceso electoral por ninguna de las fuerzas políticas”, expuso.

Reiteró que no se requiere una reforma para organizar de manera eficiente la elección de 2024, aun cuando sea la más grande y compleja, con una estimación de 97 millones de ciudadanos como posibles electores.