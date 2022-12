Estima que la derecha está cruzada de opiniones diversas, al punto que la única posibilidad de superar el impasse es aceptar que los redactores sean designados a dedo.

Existen fórmulas intermedias que protegen el principio del órgano electo, pero no se ve voluntad de explorarlas y la crisis política por la que atraviesa el país se profundizará, aunque algunos creen que la crisis ya no existe, eso es muy peligroso y el tiempo apremia.

Muerto no, debilitado sí

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, dice que el proceso no está muerto, pero sí muy debilitado.

“Mientras desde el gobierno no existe mucho ánimo por apurarse dado el resultado del plebiscito –apabullante para la administración Boric– y la escasa popularidad del Presidente, desde la derecha se están poniendo condiciones sumamente estrictas.”

Menciona los 12 principios constitucionales, un órgano arbitrador de 14 miembros para resolver diferendos y una Convención de 50 representantes, emulando el sistema para elegir a los senadores muy favorable para la derecha .

“No será fácil llegar a un acuerdo dada la ausencia de incentivos y de presión ciudadana. Esta negociación podría seguir dilatándose. La única forma de llegar a un acuerdo es que la coalición del presidente –en especial el Partido Comunista y el Frente Amplio– se rinda ante la derecha y acepte sus condiciones”, señala.

Vaticina que “lo más probable es que, si hay acuerdo, esto termine en una convención mixta –conformada por miembros electos y por expertos nominados por los partidos– que en nada se asemeje a la fracasada Convención Constitucional”. Y, si no hay acuerdo, será un tremendo fracaso de la clase política en general .

¿Qué consecuencias podría implicar ese fracaso?

"En el corto plazo no traerá ninguna consecuencia, pero en el mediano y largo plazo, sí podríamos pagar los costos. En el corto plazo, la ciudadanía está más pendiente de la crisis económica y de seguridad pública por la que atraviesa el país. Si bien considera el cambio constitucional como relevante, no lo asume como algo urgente. No habrá protestas o marchas masivas que presionen por una nueva Constitución. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el tema reflotará. No necesariamente en un formato de estallido social, pero seguirá siendo una piedra en el zapato para Chile", predice.