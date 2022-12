Luis M. Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 3 de diciembre de 2022, p. 22

Tepic, Nay., Siete propiedades de Ney González Sánchez, ex gobernador de Nayarit, fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE). El ex mandatario priísta es presunto responsable de actos de corrupción durante su mandato de 2005 a 2011 y actualmente es prófugo de la justicia. La FGE informó que cumplimentó órdenes de cateo emitidas por un juez de control del Poder Judicial estatal y incautó el jueves en Tepic los inmuebles, dentro de la carpeta de investigación NAY/TEP/III/RH/1596/2022. Personal ministerial aseguró la casa particular de González Sánchez, la notaria pública 30, así como cinco domicilios en el mismo perímetro de las avenidas México, Tenochtitlan, y las calles Constitución y 5 de Mayo, en la colonia Mololoa. Las dos órdenes de arresto contra el ex mandatario son por ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos en agravio de la hacienda pública por casi 90 millones de pesos. La otra, por tráfico de influencias y administración fraudulenta en perjuicio del erario público estatal y el Fideicomiso Bahía de Banderas. Horas después de la primera requisa, se reportó la presencia de personal de la FGE en el Colegio Inglés de Occidente, propiedad de la familia González Mejía.