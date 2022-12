Antes esta situación, los ciudadanos presentaron una queja en la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Agua de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría del Medio Ambiente.

El edil los llamó ignorantes

Los afectados aseguraron que la obra se realiza sin el aval de autoridades ambientales, porque ellos ya verificaron y no hay ningún permiso de descarga hacia esta zona y ya se habló con el alcalde Fortunato Ruiz Vargas, pero no nos tomó en cuenta y dice que somos personas ignorantes que no entendemos razones, pero nosotros estamos en nuestro derecho de salvar los manantiales y río .

Los habitantes de Barranca Grande y Barranca Nueva exigen a las autoridades ambientales que clausuren las obras y se detengan la construcción.