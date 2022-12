Acusó a Gerardo Tata Martino de equivocarse en varias cosas, como alinear a Raúl Jiménez, quien tras una lesión no estaba al cien por cien, y también erró al convocar a otros jugadores que no están en condiciones .

En medio de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, que se realizó en la Escuela Naval de este municipio, y aún con la crisis en la materia que se enfrenta en el país, reporteros se dieron tiempo de preguntar por futbol al ex jugador.

Alvarado, Veracruz.- Para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ex mundialista e ídolo del futbol, la participación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 fue un fracaso total . Y aventuró una propuesta para el timón tricolor: el argentino Marce-lo Bielsa.

Pero no dejó de lado en su crítica a los jugadores, aunque estos se encabronen .

Es todo el conjunto, porque al final de cuentas ¿Quién es el que juega?, los jugadores, entonces ellos también debieron sacar la casta en estos partidos que son importantes. ¡Es el Mundial! Que sí, que a lo mejor el entrenador se equivoca, porque mete a Jiménez, ahí creo que falló el técnico (Gerardo Martino) porque el equipo estaba bien, no había necesidad de Raúl, que no está al 100, no sé cuántos balones tocó, creo que dos o tres, pero bueno, así es el futbol.

Consideró que la era de Miguel Herrera como seleccionador ya quedó atrás: