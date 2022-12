Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 3 de diciembre de 2022, p. 9

Guadalajara, Jal., El libro Drama y odisea de la migración mexicana, de Heriberto Galindo Quiñones y Emilio Coral García, fue concebido como un homenaje a los migrantes mexicanos, centroamericanos y del Caribe , señalaron los autores durante la presentación del volumen en la 36 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Editado por Malpaso y Cía, se trata de un trabajo que aborda un tema que no es una moda, sino un asunto que llegó para quedarse, pues los flujos migratorios son y serán eternos. En México hablamos de muchas situaciones, pero no encontramos soluciones , reiteró el ex senador priísta Galindo Quiñones.

El politólogo y ex diplomático detalló que si el flujo migratorio es un fenómeno eterno “es por la disparidad de nuestra economías, porque las de México y América Latina no han sido capaces de generar los empleos, la riqueza, la inversión que puedan arraigar a las compatriotas de menores recursos. Por eso ellos tienen que luchar, tienen que salir a buscar cómo mantener a sus familias.

Ahora se han presentado fenómenos donde aparece algo delicadísimo que son los niños y las mujeres. Este libro recoge la historia de la migración durante la Revolución, durante la Segunda Guerra Mundial y del Programa Bracero (1942 a 1964), que tuvo aciertos, pero desconocía y no incluía algunos aspectos humanos. Hoy hace falta, según nosotros, revisar aquel tratado y trabajar en muchas direcciones.

Por eso, la idea del libro, añadió el autor, “es aportar ingredientes al debate e ideas para que los gobiernos actúen. Las políticas públicas migratorias, tanto de Estados Unidos como de México, son fallidas. Están en medio de la urgencia y la emergencia, pero no hay una política clara, sustentada en los derechos humanos, la dignidad de las personas y el acuerdo legal, político y diplomático entre los gobiernos.