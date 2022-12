T

iempo atrás, Mónica Baltodano comentaba que la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es aún peor que la de Anastasio Somoza, contra quien se levantaron en armas los sandinistas. Confieso que la afirmación de Mónica me dejó helado y pensaba que era exagerada. Cuando seguimos el caso de Dora María Téllez, las piezas del régimen se fueron armando.

El pasado fin de semana su hermano, Óscar Téllez Argüello, informó que Dora María recibiría el título honoris causa por la universidad Sorbona, en París, Francia, en reconocimiento a una vida de entrega a la defensa de la justicia social y la democracia . Desde la cárcel envió el mensaje de que el título, que recibió en su nombre el periodista Carlos Fernando Chamorro, lo dedica a los presos y presas políticas comprometidos con la libertad en su país.

Mi hermana les expresa, además de su gratitud, su firme decisión de continuar la lucha a pesar de las torturas e inhumanas condiciones carcelarias a las que están sometidas las personas presas políticas. Desea que este reconocimiento sirva para resaltar y crear más y más conciencia sobre la importancia de denunciar cada día más y con más fuerza las atrocidades del régimen Ortega-Murillo, que ha sometido a todo un pueblo a un régimen de absoluto silencio y terror , señala su hermano Óscar.

Dora María se encuentra presa en El Chipote desde junio de 2021, acusada de traición a la patria . No hay luz ni para distinguir la pasta dentífrica en el cepillo , explicó Chamorro sobre la celda donde sobrevive Téllez, de 67 años (https://bit.ly/3ielV8l). Al aceptar el título en nombre de la prisionera, Chamorro llamó a los movimientos y gobiernos izquierdistas de Latinoamérica a alzar la voz contra el régimen nicaragüense y dijo: No se puede justificar una dictadura en nombre de la izquierda .

Ahí está el nudo del problema. Si hoy no asistimos a una amplia campaña por su libertad y denuncia del régimen Ortega-Murillo, es precisamente porque a la izquierda y al progresismo no les interesa. Porque sólo miran al poder; todo lo apuestan al poder, y en aras del poder sacrifican la ética y la dignidad. Tiene su lógica: si el poder lo es todo, lo demás tiene poca importancia, ya que se subordina al objetivo mayor.