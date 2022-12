Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 2 de diciembre de 2022, p. 10

Morena en la Cámara de Diputados insistió en que, a más tardar el 15 de diciembre, la sección instructora deberá iniciar la etapa de alegatos en la solicitud de desafuero al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero el coordinador de la bancada priísta, Rubén Moreira, expuso que esa instancia jurisdiccional ni siquiera ha sido citada a una primera reunión.

El miércoles el coordinador de Morena, Ignacio Mier, expuso que pronto habrá noticias sobre el proceso contra Alito. Ayer resaltó que el caso no irá más rápido por el hecho de que el tricolor vote en contra de la reforma constitucional en materia electoral. No hay ninguna presión ni amago , agregó a su vez Rubén Moreira.

Aunque Mier revivió el caso del desafuero contra Alito en el contexto del dictamen de la reforma electoral, Moreira comentó que en el PRI no vemos ningún amago. Ya hemos fijado nuestra postura: vamos por la negativa, y es con razones, no es solamente decir que no .

El legislador priísta manifestó que no ha habido ninguna presión para que el PRI modifique su voto. No han buscado a ninguno de nosotros. Sencillamente (el dictamen) se llevará a votación. No hay que polarizar tanto , agregó.

–¿El proceso de desafuero es una presión para el PRI? –se le insistió.