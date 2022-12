La idea de los paneles es dirimirlas y que se llegue a un acuerdo, yo esperaría que en esa materia y en los temas que presentaron Estados Unidos y Canadá sobre energía. El incentivo para todos es encontrar alguna salida; ninguno gana todo lo que quiere en diferencias comerciales. La relación de México con sus socios del T-MEC es buena, por lo que no hay de qué preocuparse. Lo que importa es que aprendamos a que aun habiendo diferencias podemos encontrar un acuerdo y resolverlas , expuso.

Sobre la queja de Estados Unidos de violaciones al T-MEC por la prohibición de México a las importaciones de maíz transgénico a partir de 2024, Ebrard confió en que no se llegue a un panel de controversia.

Vamos a tratar de buscar una salida, pero la preocupación de México también es legítima, por el impacto de esos productos, que se han vetado o restringido en algunos países , dijo.

No se trata de crear problemas por crearlos, sino de proteger o acelerar el cambio tecnológico, de tomar medidas que eviten esa preocupación; no estoy diciendo que sea malo, no tengo pruebas de eso, pero si es un debate importante , aclaró.

Sobre la relocalización de empresas, comentó que para lograrlo en México es necesario que se establezcan en lugares donde haya agua suficiente, y garantizó que el país contará con suficiente energía debido al acuerdo con Estados Unidos.

Por su parte, Valentín Díez-Morodo, presidente del Comce, destacó que el comercio exterior es una palanca fundamental para el desarrollo económico de México, pues prácticamente 40 por ciento de su producto interno bruto depende de las exportaciones .

Anotó que el intercambio de mercancías con el mundo es un elemento fundamental para la economía de todas las naciones, especialmente aquellas denominadas en desarrollo.