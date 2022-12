Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 2 de diciembre de 2022, p. 5

México y Colombia coinciden en que la política de drogas de Latinoamérica no tiene que seguir la visión de Estados Unidos, y por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de su par colombiano, Gustavo Petro, de realizar una cumbre para rediseñar las estrategias regionales en la materia.

López Obrador dijo ayer en su conferencia mañanera que Petro trae ese plan y coincidimos en que es importante verlo no sólo con la visión de Estados Unidos, sino a partir de la percepción de América Latina .

Durante décadas no tuvimos un sistema propio de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional nos imponía su agenda, recordó.

En Palacio Nacional, el mandatario explicó que esto no significa confrontarnos (con el gobierno estadunidense), sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema y, sobre todo, que no haya violencia; cuidar que no pierdan la vida por el crimen organizado ni quienes se dedican a esas actividades ilícitas, ni las autoridades o agentes de policías y del Ejército, que también padecen .

Expuso que coincide con Petro en que “se deben buscar formas más eficaces de enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, atender las causas y no sólo tratar de resolver las cosas con medidas coercitivas.