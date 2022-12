Me parece una violencia, un tipo de violencia mansplaining, por ejemplo, como se podría conocer actualmente un nuevo tipo de violencia de género , advirtió, al tiempo de hacerles ver el bache tecnológico del país en ese ámbito, si se toma en cuenta que los primeros ejercicios de voto electrónico se dieron aquí hace casi 20 años.

Dos consejeras y tres consejeros salieron entonces a dar un discurso por momentos conciliador y en otros para defender implícita o explícitamente a Rivera.

Córdova apuntó que se usaron las urnas en 2020 – dato que Humphrey le corrigió– pero que México se iría en eso con pies de plomo no sólo porque las urnas requieren una inversión millonaria, adujo, sino porque eso todavía no está en la ley y, además, con todo y urnas electrónicas hay acusaciones de fraude, como las hechas por Bolsonaro en Brasil, por lo que esa opción tendrá que ser parte de un horizonte de evolución de nuestro propio sistema electoral hacia adelante .

Pero la situación se crispó más cuando el consejero Ciro Murayama espetó a Humphrey: El falso victimismo es una forma de autoritarismo .

Ella no se dejó y le dijo que era abogada y conocía el tema a la perfección. A mí sí me pareció [una actitud violenta], y es más: no se equivoque, consejero Murayama, yo ni soy víctima ni soy demagoga... acusar a alguien de falso victimismo me parece, otra vez, una violencia simbólica.

Y aunque se trataba de una sesión virtual, la tensión fue evidente. Los representantes de los partidos políticos no se metieron al pleito, pero sí alzaron las cejas.