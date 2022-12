Sirva para el contexto, como se ha mencionado en este espacio en reiteradas ocasiones, que durante el régimen neoliberal el salario mínimo aumentó, de forma acumulada y en términos nominales, 21 mil 464 por ciento, mientras la inflación se incrementó casi 63 mil por ciento (las cifras son del Inegi), es decir, a lo largo de 36 años el miniingreso no reportó más que caída libre en términos reales, pues el crecimiento de precios resultó casi tres veces superior al aumento salarial.

López Obrador reconoció que tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial, porque es donde hay más resistencias a veces. Hemos contado con su apoyo y sólo en una ocasión no hemos logrado consenso (en el porcentaje de aumento), pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante, porque estamos enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros, porque no podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos .

En los 36 años de neoliberalismo, seis inquilinos de Los Pinos dijeron estar comprometidos con el pueblo y cada cual armó su frase de batalla: renovación moral (Miguel de la Madrid); solidaridad (Carlos Salinas de Gortari); bienestar para la familia (Ernesto Zedillo); cambio (Vicente Fox); para vivir mejor (Felipe Calderón); y mi compromiso es contigo (Enrique Peña Nieto).

Los seis hicieron exactamente lo contrario de lo que prometieron y por el arco del triunfo se pasaron el artículo 123 constitucional (inciso VI) que a la letra dice: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”, amén de que la solidaridad y bienestar para la familia fue exclusivamente para la oligarquía, autóctona y foránea, a costillas, desde luego, del bienestar de la población.

Las rebanadas del pastel

En pocas palabras: si de futbol se trata, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo (AMLO dixit) y mientras el fondo no cambie todo permanecerá igual.

