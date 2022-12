E

n la práctica legislativa abundan las tretas para congelar o frenar procesos no deseados por las fuerzas que tienen el control de las cámaras. O, en sentido contrario, para asomar esos procesos o acelerarlos.

Así ha sucedido que la saltarina suerte política de Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente priísta autodenominado Alito, ha regresado a la condición punible en que estaba antes de prestarse a la maniobra transitoria en materia de Guardia Nacional: del original inculpamiento ya casi carcelario pasó a desteñida imagen falsa de prócer democrático por concesión marca 4T y ahora, que se ha negado a apoyar la iniciativa de reforma electoral, en San Lázaro se han acordado que hay una solicitud de desafuero (declaración de procedencia, la denominación jurídica) contra el nuevamente cazadero priísta campechano y, zaz, que le han montado el amago de cadalso judicial, por si gusta volver a entender.

Ricardo Monreal Ávila ha resultado mejor en cuanto a entendederas (provisionales), pues luego de ser señalado como villano favorito en dominical marcha obradorista, ha desafinado la guitarra y la ha metido en su estuche para no cantar la Josealfrediana invocación de diciembre como mes con gusto para marcharse. Que dijo él mismo que siempre no.

Y no sólo eso: insistió en reivindicar la credencial de fundador de Morena, pidió a sus presuntos correligionarios que no aticen la controversia interna, bosquejó que el atril mañanero debe incluirlo en la lista de los precandidatos presidenciales oficiales y advirtió (en claro estire de liga) que seguirá luchando cuanto pueda dentro del partido guinda. De las giras conciliadoras con el panista Creel y de otros guiños a la oposición no quiso hacer más bulla. Ya se verá cuánto dura esta fase de táctica reinmersión en el morenismo del zacatecano tan mentado.