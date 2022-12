Injusta desgracia de pensiones en UMA

P

ara jubilados y pensionados indexados a las unidades de medida y actualización (UMA) es una injusta desgracia.

Javier Aspuru Lloréns

Critica la falta de táctica en la selección nacional de futbol

En el mundo del deporte, el futbol en especial es un juego en el que tienen que ver mucho la táctica y la estrategia implementadas para conseguir victorias; cuando éstas fallan, el resultado es la derrota moral; para el caso mexicano se puede decir que pocas veces las aplican, se van casi siempre al azar, a ver qué les depara el destino.

En algunos países, Brasil por ejemplo, el futbol es un asunto de Estado y cuando esto sea así para los demás países habrá por lo menos preocupación por que las selecciones nacionales vayan lo mejor preparadas a los torneos o copas internacionales y que dejen satisfechos y felices a sus aficionados.

Se preguntarán qué tiene que ver el o los gobiernos en todo esto, pues mucho, porque son éstos los que apoyan con recursos a las dependencias deportivas para fomentar el deporte llanero y profesional como un desarrollo físico y mental del ser humano.

Habría que decir también que algo que no deja que se desarrollen los equipos y que obtengan buenos resultados ha sido, en muchos casos, la corrupción, y sobre todo cuando se convierte en juegos de intereses privados, es decir, grandes negocios; otra razón es la mentalidad con que los deportistas se mueven, que a veces no es la ideal; se construyen élites en el deporte que no dejan espacio para los que vienen desde abajo y que pueden ser buenos.

Se mueve mucho dinero en la compraventa de jugadores como productos del mercado capitalista. Se requieren con urgencia importantes cambios en las directivas para que el futbol, removedor de pasiones, dé buenos resultados en nuestro país.

Luis Langarica A.

El pueblo impedirá que la oposición regrese a gobernar, considera

Resentimiento, rencor, ira, odio, frustración, hipocresía, cinismo y más distinguen a una oposición incapaz de entender que México cambió y los mexicanos también, y que jamás aceptarán que esa oposición regrese al poder, porque cuando lo tuvieron únicamente lo utilizaron para beneficio personal y para proteger los intereses de quienes los pusieron al mando.

Los mexicanos no aceptarán otra vez gasolinazos, devaluaciones, endeudamiento, pérdida de soberanía, enajenación de los bienes nacionales, dilapidación de los recursos del gobierno (véase excedentes petroleros con Vicente Fox), demolición del salario, abandono del sector salud, falta de inversión pública, destrucción de las empresas públicas (léase Pemex y CFE, principalmente).

Por esas y por muchas otras razones debieran entender, aunque les cueste trabajo, que el pueblo mexicano, en su gran mayoría, no aceptará su regreso. No volverán.

José Antonio Montero

Denuncia maltrato por parte de sobrecargo en Viva Aerobus

El domingo 27 de noviembre viajamos por Viva Aerobus de Huatulco a México, vuelo vb1095.