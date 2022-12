Buenos Aires., En un hecho político e institucional inédito , los diputados de la coalición opositora de Juntos por el Cambio(JpC) no sólo no alcanzaron quórum en la sesión de ayer, sino que se debió suspender el debate ante los gritos destemplados atacando a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, del oficialista Frente de Todos (FdT), con calificativos que demostraban una especial violencia de género , denunciaron sus compañeras de bancada.

Así, se bloqueó la cita preparatoria en la que Cecilia Moreau debía ser ratificada como presidenta de la Cámara baja hasta fines del año próximo, confirmando a su vez al vicepresidente primero, Omar de Marchi, de la ultraderechista Propuesta Republicana(PRO); al vicepresidente segundo, José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos.

El Bloque Opositor no se presentó a sesionar al no estar de acuerdo con la decisión de Moreau de dar marcha atrás en las designaciones de los cuatro diputados en el Consejo de la Magistratura y apelar el fallo del juez Martín Cormick, que había anulado el nombramiento de la radical Roxana Reyes.