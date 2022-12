Narendra Modi se suma a llamado por la paz

India inauguró ayer su presidencia del G-20 con un llamado del primer ministro Narendra Modi para poner fin a la guerra en Ucrania, pero sin mencionar a Rusia, que es su aliado.

En un artículo publicado por el gobierno y reproducido también en el diario británico The Telegraph, Modi aseveró: Hoy no necesitamos luchar por nuestra supervivencia, nuestra época no debería ser la de la guerra. ¡No debería serlo!

India no condenó hasta ahora explícitamente a Rusia por invadir Ucrania, pese a la presión de Estados Unidos. Nueva Delhi y Moscú tienen vínculos desde la guerra fría y Rusia es el principal proveedor de armas de India, país que además aumentó recientemente sus compras de crudo ruso que se le vende con descuento tras las sanciones occidentales.

Giorgia Meloni prorroga apoyo con armas a Kiev

El nuevo gobierno italiano de extrema derecha aprobó ayer un decreto que extiende el suministro de armas a Ucrania a 2023.

El decreto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la autorización de enviar medios, material y equipamientos militares a las autoridades gubernamentales de Ucrania , indica el texto.

Desde que asumió el cargo en octubre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reafirmó su apoyo a Kiev y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.