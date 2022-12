Seguiremos unidos para oponernos a la brutalidad de Rusia en Ucrania, insistió el demócrata de 80 años, cuando el conflicto entra en su décimo mes y sobre todo en pleno invierno. El presidente francés, cuyas posiciones sobre este tema han irritado a veces a los estadunidenses, le dijo que nunca presionará a los ucranios a un compromiso inaceptable para ellos , porque no construiría una paz duradera .

Estoy dispuesto a hablar con Putin si (...) está buscando una manera de terminar la guerra. Todavía no lo ha hecho , indicó Biden en rueda de prensa conjunta con su homólogo.

Durante la visita de Estado de Macron, la primera organizada por el gobierno de Biden, los dos líderes mostraron sintonía.

Atrás parece haber quedado la crisis abierta en septiembre de 2021, cuando Washington hizo un gran pedido de submarinos australianos sin informar a los franceses. Ahora la palabra clave es coordinación, incluso quizás en el tema más polémico de la agenda: la política de transición energética de Biden, que da prioridad a los empleos estadunidenses y a los productos fabricados en Estados Unidos .

Todo lo anterior, con subsidios masivos calificados ayer de superagresivos por Macron, quien teme que pongan en peligro los proyectos europeos de energía verde y recuperación industrial.

No me disculpo por esta ley , dijo Biden, prometiendo sin embargo arreglar los defectos de su Ley de Reducción de la Inflación , un faraónico plan de inversión en energía verde, especialmente en coches eléctricos. Biden ofreció que la creación de empleo en Estados Unidos no se haga a expensas de Europa .