Que Moscú decidió posponer las conversaciones sobre reducción de armamento nuclear esta semana por cuanto es imposible hablar de estabilidad estratégica en este momento cuando se ignora todo lo que ocurre en Ucrania . Que la OTAN “retoma las prioridades de la guerra fría y quiere dejar a Rusia fuera de Europa” y la OSCE es ya una organización marginal y su actual presidencia rotatoria, Polonia, está cavando su tumba al fragmentar los espacios europeos .

Que la Unión Europea miente cuando asegura que no se impusieron sanciones a los cereales y fertilizantes rusos, ya que, si bien no figuran en la lista de restricciones, Rusia no puede realizar transacciones bancarias para financiar las exportaciones y sus embarcaciones no pueden atracar en puertos europeos ni puede asegurar las cargas .

Que Rusia no ha solicitado ni necesita negociar con Ucrania para ganar tiempo, pero que si alguien está interesado en encontrar una solución negociada, está dispuesta a escucharlo .

Que si Washington y sus aliados de la OTAN reconocen sus errores y expresan el deseo de discutir los documentos propuestos en diciembre (del año pasado) sería muy positivo, pero dudo que lo hagan. Es más: no sólo rechazan las propuestas de Rusia sobre garantías de seguridad, sino emprendieron decisiones que contradicen la perspectiva de reanudar el diálogo .