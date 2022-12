Según Variety, Eric Newman y Noah Oppenheim son los creadores de la ficción y escribieron el guion en colaboración con Michael Schmidt, ganador del premio Pulitzer. Los detalles de la trama no se han revelado, pero el medio afirma que será un thriller político en el que De Niro dará vida a un ex presidente de Estados Unidos. Además, el actor ejercerá como productor ejecutivo.

Zero Day supondrá el primer papel protagonista De Niro en una serie, aunque no será su debut en la pequeña pantalla. En 2017 encabezó el telefilme The Wizard of Lies, que le valió una postulación al Emmy.