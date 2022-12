De la redacción

Tres hermanos originarios de Irámuco, Guanajuato, a finales del siglo pasado decidieron emigrar a Estados Unidos. Establecidos en Milwaukee, Wisconsin, se dedican a rescatar sonidos de su tierra y los incorporan a su proyecto, basado en la cultura hip-hop, más específicamente en el rap.

“Nuestra música es producto de nuestras experiencias de vida transcultural y de la historia común entre los inmigrantes en busca y en pos del sueño americano”, afirma Skribe, quien junto con diyéi Payback y el Chivo integran la alineación de Kinto Sol.

Los avalan 14 grabaciones

Con 14 grabaciones como aval de su carrera, la agrupación visita nuestro país para ofrecer un par de conciertos. Skribe, vía Zoom desde Milwaukee, agregó: “No negamos de donde somos, llevamos nuestra cultura y la exponemos en forma de música. Y no nos sentimos ajenos: todos, de alguna manera, somos migrantes, nos movemos de acuerdo con nuestras necesidades. Sin embargo, romper el estereotipo de raperos nos costó trabajo; eso estuvo en nuestra contra, en especial cuando éramos adolescentes. Sabíamos que era entretenimiento y que no podíamos dar doctrina o mantener una propuesta en la que aburriéramos, también sabíamos que no somos maestros ni religiosos. Es ahí donde tratamos de que esté la balanza. Los chavos que nos seguían, de cierta forma, se relacionaban con la rebeldía de algunas de nuestras canciones, pero no cruzamos esa línea en la que es un poco desagradable escuchar a un rapero que no tiene censura cuando está en la casa de su mamá o con sus hijos.