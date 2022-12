Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 2 de diciembre de 2022, p. a14

Si Judas Priest fuera una persona, se trataría de alguien que ya ha sobrepasado los 50 años y no ha dejado de roquear. Entre los músicos que integran la banda originaria de Birmingham, sólo Ian Hill, quien está ahí desde que empezó, en 1969, ha permanecido de manera constante. Tan convencido está el bajista de su labor que ni siquiera le ha pasado por la cabeza abandonar un proyecto que ya ha visto pasar a una considerable cantidad de músicos por sus filas. Claro que me voy a quedar ahí. No hay razón para dejarla , declara en entrevista sin un ápice de duda.

La banda forma parte del festival Hell and Heaven que comienza hoy con Epica, Pantera, Till Lindemann y Scorpions encabezando el primero de tres días. Judas Priest se presentará mañana en el Foro Pegaso donde se celebra el encuentro. De acuerdo con el bajista, su concierto está pensado para ser un espectáculo a la altura de su historia, ponemos tanto como podemos en la producción , señala. La agrupación no sólo posee temas clásicos y nuevos, también ha visto a sus seguidores cambiar y renovarse, además de seguir interesados en crear nueva música; aun con todo considera que se mantiene su esencia.

“Se trata de un modus operandi muy sencillo. Al final todos somos amigos, y si todo se desmorona mañana, seguiremos siendo amigos. Eso es lo que nos ha mantenido juntos”, afirma. Lo mismo con la manera en que trabajan, que tampoco ha sido alterada sustancialmente en todo este tiempo. La dinámica que Hill describe es la de escribir música, ponerle letra; luego Scott (Travis) y yo recibimos un borrador de eso y le ponemos líneas de bajo y pautas de batería. Entonces nos juntamos en el estudio, la trabajamos, la tocamos, y después la grabamos. Ha sido así desde el principio .

Himnos de los años 80

Entre los temas más populares de Judas Priest hay himnos como You’ve Got Another Thing Coming, Breaking the Law y Painkiller, que provienen de producciones surgidas en los años 80 y que desde entonces no han dejado de tocar. Esas canciones son populares por una razón: son grandiosas y las amamos tanto como los fans lo hacen. Incluso si las tocamos cada noche, ver la reacción de los seguidores cuando escuchan los primeros acordes hace que todo valga la pena, que te des cuenta por qué estás tocando. Si no haces feliz a tus seguidores, hay algo mal. Y si eso quieren oír, eso les das , aseguró Hill.