Se trata del programa 12 de la tercera temporada del año de la agrupación, el cual se compone de arias de Verdi y Puccini. Del primero se interpretarán selecciones de La forza del destino, Simon Boccanegra, y Aída, mientras del segundo, Tosca, Le Villi, Manon Lescaut y La Bohème.

A ambos les debo mi carrera, ya que me he especializado con Verdi y, de paso, con Puccini; he cantado casi todas sus obras. En este concierto están las arias de las óperas completas que he abordado durante mis 20 años como cantante , señala.

Aunque acepta que desde hace años se ha convertido en intérprete verdiana, aclara que no es un autor con el que me haya casado . Comenta que debe emprender un cambio total de repertorio tras dos décadas de trayectoria.

Las presentaciones de María Katzarava con la Ofunam serán sábado y domingo a las 20 y 12 horas, respectivamente, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000).