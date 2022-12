Fabiola Palapa Quijas

La música de Stephanie Delgado está marcada por el son jarocho, las congas veracruzanas, los huaynos andinos, pero con identidad propia. Su álbum Migrar, que acaba de lanzar, conjuga esos ritmos tradicionales en nueve temas que hablan de la migración.

La cantadora y compositora presentará ese disco el domingo 4 de diciembre a las 13:30 horas en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Delgado es originaria de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Explica en entrevista que todo el álbum es una reflexión sobre la migración en todos los sentidos, no solamente en el movimiento territorial, sino sobre lo que perdura en la transformación, en el viaje .

Recordó que a los 15 años salió de su casa, lo que representó una experiencia muy importante en su vida. “Cuando me fui, me preguntaba qué llevaría conmigo; también descubrí muchos hilos que no estaban tejidos en ningún lado; fue la oportunidad para encontrarme con otras cosas y realizar esto que soy. Con la música es lo mismo: provengo de una tradición y decidí caminar sobre una misma brecha.