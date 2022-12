Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, destacó que Castro hablaba de la cultura como agente liberador, y que en esa área, la isla tiene gran liderazgo.

Calificó al líder revolucionario de hombre sensible y con una cultura vasta, pues no había tema que no supiera. Además, tenía gran conocimiento de México y sus problemas, así como gratitud hacia el ex presidente Lázaro Cárdenas.

El ex gobernador de Coahuila resaltó que siempre estará agradecido con Castro, pues regaló a esa entidad tres clínicas oftalmológicas que están funcionando y han servido a miles de personas.

Subrayó que Cuba entregó a su estado lo que tenía, no lo que le sobraba, al recordar que los equipos estaban completamente nuevos. Además, dio capacitación sin ningún costo. Moreira dio a conocer su intención de hacer publicaciones conjuntas con la representación cubana.