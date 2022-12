En 2002 tomé un taller de ese género con Miguel May May, y me animó a escribir relatos en maya. Comencé a recordar mis experiencias en el pueblo y participé en un primer certamen de cuento corto, el cual gané. De ahí me seguí escribiendo y conociendo más autores; luego aprendí a hacer las traducciones de mis textos en español.

El escritor recuerda que a los 10 años pudo aprender su lengua materna en Chumayel, donde creció. Le enseñaron sus abuelos y padres, mayeros de corazón .

Escribir en lengua maya, continúa, “es una experiencia muy bonita, porque parece que escucho a las personas platicar en ese idioma, o las voces de los curanderos que alguna vez conocí, o los rituales que presencié, o las conversaciones con los campesinos en la milpa.

“Esa memoria me hace querer escribir tal cual lo escuché. En el camino de la escritura, y sobre todo de la traducción, he aprendido que hay cosas que no se pueden cambiar; es decir, hay palabras del entorno que tienen mucho significado y hay que dejarlas así, en su contexto; por ejemplo, cuando hago la traducción al español, hay palabras en maya que así se quedan, no tienen equivalente, como iswaaj, que si vas al diccionario, dice que es una tortilla hecha con maíz nuevo, pero si la escribes en un cuento, en un contexto en el que los personajes están en la cocina, dices que estaban comiendo iswaaj, y al hacer la traducción al español lo tienes que poner tal cual.

“Hay muchísimas palabras mayas intraducibles, que tienen que quedar así, claro, poniendo el contexto para que se entienda el significado.

“El maya tiene musicalidad, acentos que se ven muy reflejados en el español que hablamos los yucatecos, muchos sonidos onomatopéyicos que nunca he dejado de escribir en mis cuentos. Son sonidos que utilizamos de manera muy común.

“Pero también hay préstamos del español y anglicismos, lo cual no quita mérito a la escritura en lengua maya. Sucede que ésta es una lengua que siempre ha estado viva y en evolución. Justo en el libro de Los hombres espinados hay un cuento que se llama ‘La incertidumbre del viento’, donde la atmósfera trata de un recorrido que los personajes hacen por el desierto de Sonora, y en el lenguaje que utilizan durante su travesía mezclan palabras en inglés, para volverlas mayas. Así es ahora el cuento maya contemporáneo”, concluye el autor.