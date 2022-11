A

lberto Manguel recibió, merecidamente, la medalla Carlos Fuentes. El acto tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También fue galardonada la escritora Irene Vallejo, autora de El laberinto en un junco, publicado pocos meses antes del inicio de la pandemia del covid-19, y que durante las primeras olas de la misma alcanzó ventas inéditas para una obra sobre la génesis y transformaciones de los libros en la historia.

En su fascinante Una historia de la lectura, Manguel agudamente observa que todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. Leemos para entender, o para empezar a entender. No tenemos otro remedio que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función . Es cierto, hay millones de ágrafos, pero no analfabetos de la vida, ya que todos leemos bien o mal nuestra realidad. Cuando se conjugan lecturas de libros y vida, el acercamiento a los primeros es enriquecido por la segunda y viceversa. Leer libros no debe ser un sustituto de la vida, porque –como lo asentó Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano– mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera .

Es cierto que para algunos, los libros jugaron el papel de un espejo en el que se miraron por primera vez como nunca lo habían hecho, igualmente es verdad que para otros el reflejo de sí mismos fue una experiencia singular, un viaje, tal vez una película, una conversación lúdica o dolorosa, una experiencia religiosa, o tantas otras posibilidades que pone ante nosotros el amplio abanico que es la vida.

Una característica de Alberto Manguel, y que me capturó cuando por primera vez leí un volumen de su autoría (el ya citado Una historia de la lectura), es la manera en que transmite generosamente su erudición. Absorto y embebido, recorrí las páginas en que Manguel discurría sobre diversos materiales en que fueron fijados signos, maneras de leer en distintas épocas, el arduo trabajo de los copistas medievales, la revolución en la transmisión de ideas que significó la imprenta de tipos metálicos movibles de Johannes Gutenberg y la destrucción de libros por los enemigos de la cultura libre y liberadora.