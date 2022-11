En junio, la RDC permitió a la Comunidad de África Oriental enviar tropas a sus regiones orientales, siempre que el ejército ruandés no participara. Así, las tropas de Burundi y Kenia llegaron al este del Congo. Esto causó alarma. Carina Tertsakian, de la Iniciativa de Derechos Humanos de Burundi, declaró a Associated Press: No es sorprendente que Burundi sea el primer país en ofrecer tropas. Burundi es parte directa del conflicto, no puede considerarse un actor neutral. Por tanto, parece poco probable que su despliegue ponga fin a la inseguridad en la zona .

Martin Fayulu, ex candidato presidencial de la RDC, declaró a la Deutsche Welle que le angustia la falta de atención internacional a este conflicto. Ucrania está teniendo un problema , declaró, y la amplia cobertura mediática movió la atención del mundo hacia ello. Tenemos un problema en el Congo, pero nadie condena a Ruanda. ¿Por qué? Tal vez esté relacionado con el cobalto, el cobre, el litio y los árboles de la selva tropical, recursos que siguen siendo explotados por el resto del mundo, a pesar de la carnicería que aflige a los Grandes Lagos de África desde hace 30 años.

* Historiador y periodista indio. Corresponsal en jefe de Globetrotter