Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 15

El conflicto con Grupo México por la cancelación del contrato para construir el tramo del Tren Maya entre Cancún y Tulum ya se resolvió , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la empresa aceptó que sean ingenieros militares quienes definan el monto que se le pagará.

Las diferencias, dijo, se deben al finiquito, ya que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos , aunque subrayó que ya se aceptó que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto se les debe pagar por lo que hicieron, el dictamen .

Al abordar el tema en su conferencia de prensa matutina, expresó de nueva cuenta su sorpresa por la demanda, ya que de manera inicial informaron que aceptarían el arreglo, pero posteriormente se enteró por los medios de información del recurso legal.

Relató que luego de conocer del proceso judicial, “pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue quien me dijo que no había ningún problema, que aceptaban. Le digo: “pues no es como te dijeron’. Ya volvió a hablar, y no, que sí, que aceptan el acuerdo. Y en eso estamos”.