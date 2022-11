Fernando Camacho Servín

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 14

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, Francisco Javier Soria, se reunirá mañana con estudiantes que venden diversos productos en el plantel para allegarse recursos extra, lo cual significa una buena oportunidad de acercamiento para que conozca las necesidades del alumnado de la institución.

Activistas de dicha escuela informaron lo anterior y señalaron que en muchas ocasiones los altos funcionarios de la UAM no conocen la realidad de los jóvenes que estudian en sus aulas, entre ellas sus condiciones de precariedad económica.

Bajo condición de anonimato, alumnos de la UAM Xochimilco señalaron que tras las protestas realizadas la semana anterior en el plantel, Soria tuvo conocimiento de las quejas de los jóvenes que actualmente son sancionados por vender productos dentro de las instalaciones con la finalidad de tener recursos para seguir con sus estudios.

No sabía del tianguis

“Por lo que nos dicen consejeros cercanos, el rector no sabía nada de la situación y preguntó ‘¿por qué no me habían dicho que había un tianguis?’ Eso es porque nunca se da una vuelta por la escuela ni tiene contacto con los estudiantes. El rector jamás había hablado con los jóvenes, al menos no con los de las actuales generaciones”, señalaron.