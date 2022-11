En conferencia, Isabel Suárez, abogada de Idheas, expuso que Ivette Melissa fue sustraída por un grupo de encapuchados armados . Tras la denuncia de su madre Sandra Luz Román, dijo, las autoridades no ordenaron ninguna acción de búsqueda inmediata ; y aunque la joven sufrió violencia familiar por parte de su ex pareja y ex suegro, dicho contexto no fue considerado .

Indicó que fue hasta 2016 que el Ministerio Público de Iguala recabó la declaración de Sandra Luz y la víctima fue registrada como no localizada. Diez años después fue llamada para ampliar dicha declaración . En marzo de 2014, agregó, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas emitió un acuerdo de incompetencia, bajo el argumento de que los hechos no podrían considerarse violencia contra la mujer.

Sandra compartió que cuando se llevaron a su hija, también se llevaron a otras 17 , y el Estado no hizo nada por ellas . Resaltó que no ha dejado de buscarla a pesar de que ha sido amedrentada en diferentes ocasiones, por lo que pidió seguridad suficiente.

Cedaw recomendó al Estado la búsqueda e investigación con perspectiva de género, la protección de la madre de la víctima, la reparación y garantías de no repetición.