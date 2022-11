Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 6

La propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador beneficia al PRI, que sería el gran ganón , y por eso debería apoyarla, sostuvo el senador César Cravioto (Morena) en conferencia de prensa conjunta con legisladores de su bancada.

A los diputados del PRI, con todo respeto, les diría que no sean tontitos , que se den cuenta, hoy tienen 13.8 por ciento de representación en San Lázaro, y de haber aplicado la iniciativa propuesta habrían logrado 20.6.

Que no sean torpes los de MC. Con la misma votación que tuvieron en 2021, con la nueva reforma no tendrían 5 por ciento de la Cámara de Diputados, sino 7.33, y ¡extra! ¡extra! ¡Ocho columnas! Morena y sus aliados no tendrían mayoría simple.

Cravioto dio a conocer un comparativo de cómo sería la integración de la Cámara de Diputados, electa en 2021, con la modificación planteada por el Ejecutivo federal,que desmiente que los cambios beneficien a Morena y sus aliados.