Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer por hecho que su propuesta de reforma electoral constitucional será rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados y afirmó que, antes de que esto suceda, enviará a los legisladores su plan B de cambios a leyes secundarias en la materia, que espera que aprueben este año.

Irónico, López Obrador aplaudió y pidió aplausos en su conferencia mañanera para los legisladores opositores por su postura frente a la reforma electoral.

Aplauso para el bloque conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados. Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso, van a seguir siendo los partidos los que, por órdenes de sus jefes, nombren a los consejeros (del Instituto Nacional Electoral, INE) y a los magistrados del tribunal electoral, no los ciudadanos, no el pueblo , manifestó el mandatario, mientras reía y daba palmadas en Palacio Nacional.

El aplauso más fuerte lo dio y lo pidió porque van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, ese es el aplauso más fuerte. Porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político .