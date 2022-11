Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 3

Tras la conversación que sostuvo el lunes en Palacio Nacional con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su negativa a importar maíz transgénico para consumo humano, lo cual expuso al funcionario estadunidense.

No obstante, el mandatario aclaró que la postura de su gobierno no es cerrada ni dogmática, sino una cuestión de salud.

Informó que ofreció a Estados Unidos ampliar a dos años el plazo límite para suspender las compras de maíz amarillo, destinado a forraje, para que en ese periodo ambos gobiernos revisen el contenido del producto y determinen su impacto en la salud.

Un decreto presidencial de 2020 fijó a enero de 2024 como fecha límite para suspender las importaciones de maíz transgénico, lo cual detonó la inconformidad de Estados Unidos.

Consultado en su conferencia de ayer sobre el amago del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de recurrir a los mecanismos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si no hay alternativa a la anunciada prohibición de importaciones, López Obrador confió en llegar a acuerdos, pero abrió la posibilidad de que las diferencias lleven a paneles de solución de controversias, establecidos en el pacto trilateral.

Si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles. Y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan. Pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud , subrayó.