Hablo de los que cantan, por supuesto, y de quienes componen canciones. Lo he dicho ya antes: conceden 66.66 por ciento a la melodía y 33.33 al decir. Claro, la melodía también dice, y con frecuencia, sin palabras, dice más, o uno así lo siente, que el decir mismo. Pero ahora hablo meramente de la musicalidad de las palabras, no de decir alguno. O de un decir que comunica sin decir, que comunica su tal vez inefable, pero no inteligible decir . La musicalidad de las palabras, con frecuencia, atreveré, dice más que las propias palabras.

e he dado cuenta de que, siendo incluso buenos músicos, no siempre los músicos comprenden en verdad la musicalidad de las palabras; como si esa otra musicalidad medio se les escapara, como si fuese una musicalidad secundaria.

Entre los que logran entender eso, eso de lo que hablo, la musicalidad de las palabras en una canción, están desde luego Paco Ibáñez, quien no le pone música a los poemas que musicaliza sino de ellos los extrae; Joan Báez cantando hermosamente (qué novedad) un texto de Lord Byron, So We'll Go No More a Roving (la musicalización por cierto, no suya, sino probablemente, no estoy del todo seguro, de Richard Dyer-Bennet), o el dúo Ampersan, cuyo disco 6 Conejo da buena muestra de ello. Existen muchos más, por supuesto, pero por hoy con esos quedémonos.

Hay desde luego los aficionados (entre los llamados cantautores pocos no son) a los juegos de palabras, que naturalmente tienen algo que ver con la musicalidad de las mismas, pero que, en las piezas que a la mente me vienen ahora, apuestan más al juego de los significados que al juego de los sonidos, cosa para mí, y quizá sólo para mí, la verdad rara.

Por otra parte, la musicalidad de las palabras no sólo suele escapársele a los músicos; a veces, y lo digo sin ánimo crítico (no es sino otro elemento, muy, muy importante, pero uno más, de la escritura), a los propios escritores, poetas o no.