onsanto es una de las trasnacionales que quieren doblegar al gobierno de México con la amenaza de que Estados Unidos abrirá un litigio (panel) en el T-MEC para forzarlo a que permita la importación de maíz amarillo y el uso del herbicida glifosato. En la compañía –Monsanto– son tan importantes los ingenieros químicos como los abogados. En su historial se cuentan más de 100 mil litigios, en los que ha actuado como demandado y como demandante. Entre esos casos sobresale uno, ocurrido en Hawái pero ventilado el año anterior en tribunales de California: Monsanto se declaró culpable de 30 delitos ambientales relacionados con el uso de un pesticida en campos de maíz, asimismo, se declaró culpable de otros dos cargos relacionados con el almacenamiento de un pesticida prohibido, por lo que fue condenada a pagar un total de 12 millones de dólares y seguir otros tres años un programa integral de cumplimiento ambiental. Así que no es invencible.

Si hay controversia…

Volviendo a México, el presidente López Obrador restó importancia al amago. Estuvimos con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, platicamos bien, tiene toda la información, se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz amarillo de importación, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano . ¿Y si hay demanda? Pues a defender los intereses de los consumidores mexicanos. Los desacuerdos, las controversias, serán una constante. No hay que arrugarse; será necesario armar equipos de abogados y expertos bien preparados e incorruptibles –esto último ya resultará más difícil. Habrá casos en que México demande a Estados Unidos o a Canada, y Canadá a Estados Unidos, y en una de esas le echamos montón entre canadienses y mexicanos al país contiguo.

