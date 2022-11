Regresan a sus ciudades, pueblos, comunidades y rancherías felices y satisfechos porque vieron a su Presidente, marcharon con él o no lo vieron, pero ahí estuvieron, apoyándolo, festejando con él, porque es cierto, no está solo.

Los afectados han tenido que recurrir al Presidente de la República para que se haga justicia. Se movilizan y se defienden y es de esperarse logren la cancelación del proyecto. Todo el apoyo.

Pablo Moctezuma Barragán

La comunidad filosófica busca audiencia con la titular de la SEP

En 2018, la filosofía y las humanidades fueron incluidas en el artículo 3 de la Constitución. La comunidad filosófica consideró que era un logro histórico y sin precedente. Por ello, el Observatorio Filosófico de México (OFM), la Asociación Filosófica de México (AFM) y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicitamos formalmente una audiencia con el secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, para darle una propuesta sobre el cumplimiento de la disposición constitucional.

No obtuvimos respuesta. Solicitamos reunión con Delfina Gómez Álvarez con idéntico resultado. Hoy reiteramos nuestra petición a Leticia Ramírez Amaya, pero esta vez acompañada por los representantes de AFM, OFM, OF Norte, OF Morelos, OF Occidente, Coapehum, Modefi, entre otras asociaciones que integran la comunidad filosófica del país. ¿Tendremos la misma respuesta?

Gabriel Vargas Lozano

Sugiere debate sobre los límites de la riqueza

José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España, planteó el 27 de noviembre, en Madrid, durante la clausura del Congreso de la Internacional Socialista, la necesidad de imponer límites a la riqueza . Esa propuesta debe interesarle a México.

En 2021, por ejemplo, sumaron 15 multimillonarios mexicanos en el grupo más selecto de la revista Forbes. No sólo retuvieron sus fortunas durante (y pese a) la pandemia, sino que escalaron posiciones.

El agravio social que supone esa acumulación desmesurada podría explicar en parte el apoyo multitudinario a un gobierno que declara que su prioridad son los pobres.

Con todo, los programas sociales son claramente insuficientes para asegurar una distribución más equitativa del ingreso. Se hace tarde para abrir entre nosotros el debate sobre los límites a la riqueza. (La intervención de Zapatero está también en YouTube).

Arturo Acuña Borbolla

Invitación

Exposición Doña Rosario

El Museo Casa de la Memoria Indómita invita a la inauguración de la exposición Doña Rosario . Estarán presentes integrantes del Comité ¡Eureka!

Mañana a las 18 horas, en Regina 66, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entrada libre. Más informes: 55-2846-3855