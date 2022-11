Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 28

San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) declaró en desacato a Nicaragua por no liberar a 46 opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, de acuerdo con un comunicado divulgado ayer.

La resolución declaró al país en desacato permanente por la efectiva inobservancia de lo ordenado por ese tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio de 2021 a favor de los detenidos.

Las medidas emitidas por la Corte favorecen a 46 detenidos en ocho centros penitenciarios. Entre ellos figuran los ex aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como la ex guerrillera Dora María Téllez y el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

La mayoría de opositores y críticos detenidos en 2021 en el contexto de las elecciones presidenciales recibieron condenas hasta de 13 años de cárcel.