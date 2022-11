Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 27

Buenos Aires. Estoy ante un pelotón de fusilamiento , fue la frase con la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió la ilegalidad de la solicitud para condenarla a 12 años de prisión e inhabilitarla de por vida, anunciada el pasado 22 de agosto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Las acusaciones en su contra fueron ampliamente respondidas por los abogados de la defensa que derrumbaron las falsedades del alegato final de la fiscalía, con pruebas, documentos y testimonios, con que dio por finalizado el juicio por presunta corrupción en el manejo de recursos de obras públicas en la causa conocida como las obras de Vialidad , efectuado en la provincia de Santa Cruz, y que fue reabierto en mayo de 2019 agregándose acusaciones, sin pruebas, ni siquiera sin atenerse a la pericias realizadas.

En lo que serían las últimas palabras de los acusados en este proceso, último paso antes de que se conozca la sentencia, en una semana, la ex presidenta, el ex ministro de Producción Julio de Vido, otros ex funcionarios y empresarios, testimoniaron que la construcción de las obras necesarias estaban terminadas, y defendieron que, por razones de economía, estas tareas fueran ejecutadas por el empresario Lázaro Baez, radicado en Santa Cruz, con lo que los precios eran más bajos al decidir las licitaciones.

Como dije el 2 de septiembre de 2019, al comienzo de este juicio, que la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que estaba tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras, e incluso de hechos que no existieron , argumentó la vicepresidenta.

Consideró que no estaba ante un tribunal sino ante un pelotón de fusilamiento y que se le juzga en la causa Vialidad, en que fue acusada de encabezar una asociación ilícita, y, a su vez, acusó a los representantes del Ministerio Público de haber inventado hechos, ocultar otros, tergiversar y mentir , lo que generó condiciones para que se concretara el atentado que sufrió el pasado 1º de septiembre.

Durante 20 minutos, tiempo que se les daba a los acusados para expresar las últimas palabras , Fernández de Kirchner se refirió desde su despacho del Senado, vía remota, a los fiscales “que se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o La Nación”.

Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios porque fue increíble el desapego a las formas y al fondo de la cuestión con que se refirieron a la causa, destacando que se habían “inventado hechos, se ocultaron otros, tergiversaron y mintieron (…) y así el 1º de septiembre una persona intentó matarme y el tiro no salió”, señaló.

Acusó al sector del Poder Judicial de los tribunales de Comodoro Py de centrarse en las causas que la tienen como miembro de una supuesta agrupación ilícita, pero no en aquellas en que ella resulta víctima de una asociación ilícita organizada para asesinarla.