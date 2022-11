Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 31

Acapulco, Gro., Al oficializar el Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó una tarea central al titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer: brindar un servicio de primera a los guerrerenses, sobre todo porque la dependencia se mudó a este puerto hace algún tiempo.

Aquí (en Guerrero) ya está la Secretaría de Salud, pero ¿de qué sirve que se haya mudado a Acapulco si no hay médicos, no hay especialistas, no hay medicina ni sirven los equipos? ¡No! El doctor Alcocer es un hombre con principios y le quiero dejar la encomienda: no podemos tener aquí en Guerrero la Secretaría de Salud con servicio de salud de tercera, de cuarta; queremos tener servicios de salud de primera, como los mejores del mundo .

Acompañado por los funcionarios del gabinete de salud, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, entre otros, el mandatario federal recalcó su compromiso para que el estado cuente con un servicio de calidad. Me canso ganso. Vamos a levantar el sistema de salud pública .