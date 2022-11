Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 2

Doha. Polonia y Argentina se juegan este miércoles el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en un duelo directo entre los virtuales clasificados del Grupo C, donde un empate podría no servirle a la Albiceleste, la cual necesita derribar el muro que ha sido hasta el momento el combinado europeo.

Sin duda, los focos estarán puestos en el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski, quienes protagonizarán el primer gran choque de estrellas del futbol en el certamen.

Será la primera vez que ambos artilleros se enfrenten a nivel de selecciones en un partido precedido por la polémica que se suscitó cuando Messi le arrebató el premio Balón de Oro en 2021 por la obtención de la Copa América, a pesarde que el polaco había ganado ese año la Liga de Campeones de Europa y el torneo alemán con el Bayern Múnich.

Sobre este particular encuentro, el técnico polaco Czeslaw Michniewicz destacó que “todo el mundo espera ver ese cara a cara desde el sorteo. Pero creo que es un duelo entre Argentina y Polonia, no de Messi y Lewandowski. No voy a decir quién es mejor.

Esto no es tenis... Robert necesita a sus compañeros y lo mismo ocurre con Messi. Podemos contar con grandísimos jugadores, pero no pueden hacerlo todo. Necesitan al equipo.