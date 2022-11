Ustedes son muy idealistas, porque si eres joven y no eres idealista ¿a qué esperas?, ¿a hacerte viejo? El idealismo consiste en pensar que este mundo en que vivimos no es el único posible , respondió una.

Durante hora y media, Cărtărescu tuvo una amena reunión y contestó algunas preguntas, no muchas porque el tiempo no lo permitió y la traducción, pese a la agilidad de Marian Ochoa, también alargó la ida y vuelta de la conversación.

Cuando eres joven y quieres seguir siendo joven, te planteas que éste quizá no sea el único mundo que existe, sino que hay algo más elevado, más bello, más valioso que este mundo , contestó otra.

En el intercambio con los jóvenes, Cărtărescu relató su infancia, en la que tuvo que privarse muchas veces de merendar en la escuela para ahorrar y comprarse sus primeros libros.

“Leía de ocho a nueve horas diarias y mis padres comenzaron a preocuparse. No salía nunca, estaba pálido, muy flaco, me decían: ‘Vete a jugar futbol como todos los niños’, y luego cerraban la puerta para que no pudiera entrar. Al cabo de una hora mi madre abría la puerta y me encontraba en el umbral porque yo me había quedado ahí, esperando volver a mis libros”, recordó.

Al ser cuestionado respecto a las similitudes entre Rumania y América Latina, dijo que hay muchas cosas que nos acercan al tener un origen similar y ser descendientes del pueblo romano. Otra similitud es que en mi país y los suyos existe mucha diferencia entre ricos y pobres. En mi país es enorme, hay gente extremadamente pobre que apenas tiene qué comer y hay gente muy rica, las injusticias sociales son abundantes. También hemos tenido unas dictaduras terribles, tanto América Latina como nosotros .

Pero la similitud más importante que señaló entre Rumania y los países latinoamericanos es la cultura, la literatura , porque somos latinos, exuberantes, estamos llenos de vida, procuramos hacer de cada día de nuestra vida una fiesta, como se puede ver en nuestra literatura. Los mexicanos escriben con mucha imaginación y puede pasar cualquier cosa: la gente vuela, las gallinas ponen huevos de oro, es una literatura donde todo es posible. Juan Rulfo y Carlos Fuentes son un ejemplo de eso .