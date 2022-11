Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 9

Guadalajara, Jal., Hija de familia nómada cuya infancia fue de la nieve a las rodillas en Copenhague a la fiesta calurosa de La Habana al paso de los revolucionarios triunfantes, la escritora Laura Restrepo (Bogotá, 1950) tiene confianza en que América Latina se asiente como territorio de vanguardia con el nuevo mapa geopolítico de la región, para servir de alternativa en un mundo cuyo panorama ve casi como apocalíptico.

Yo que vivo en España me alegro de ser latinoamericana porque nuestros pueblos, mal que bien, unos más, otros no tanto, siguen pensando en el problema social, en que la pobreza hay que combatirla, la dignidad hay que defenderla. Europa está muy tocada con la invasión de Ucrania porque sienten que se les metieron en su territorio y en eso creo que tienen razón, no se puede invadir ningún pueblo, pero de ahí a esa especie de heroísmo de la OTAN como gran defensor del planeta hay un salto muy grande , dice la novelista colombiana.

Entrevistada este martes en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde cumple una apretada agenda para presentar su más reciente novela Canción de los antiguos amantes, firmar libros y participar en el homenaje a José Saramago y en el panel Escribir lejos de casa, junto a Sergio Ramírez y Gioconda Belli, la escritora cuestiona la efervescencia belicista en un continente como Europa, donde parece que piden la guerra hasta la muerte del último ucranio , en vez de buscar un ánimo de paz, de ejercer el diálogo.

En lugar de eso, los países están aprovechando para armarse locamente, aceptando la política estadunidense, sabiendo lo que pasa en los países que se meten de socios de Estados Unidos, cómo los dejan colgados, cayéndose como racimos de los aviones, como ocurrió en Afganistán, y para allá van los ucranios que están jugando con la nación norteamericana. El negocio armamentista que está detrás de la guerra.., tú no oyes que los medios europeos traten eso .

Militante de izquierda de toda la vida, dice que la esperanza es que ahora América Latina tiene gobiernos con esa inclinación, que aprendieron a ser pragmáticos, aunque todavía hay ejemplos de perversión revolucionaria, como en Nicaragua.

Me parece que lo que ocurre en Latinoamérica va muy en contravía de lo que pasa en el resto del mundo, porque la derecha está cobrando una fuerza bárbara. En Italia ya es la ultraderecha ganando terreno sin que haya alarma, nadie dice que se viene el fascismo y quienes lo dicen no son la voz oficial. No entiendo por qué le comen el cuento a Joe Biden, por qué darle el liderazgo de la situación mundial después de los horrores que ha hecho Estados Unidos en Siria, en Afganistán.

El tema la apasiona, como se nota cuando truena al señalar que “donde se mete Estados Unidos lo que hace es una carnicería y luego se largan dejando los escombros. ¿Por qué Europa le da el aval? Es el pánico a Rusia, ¿verdaderamente creen que Rusia va a invadir Europa?