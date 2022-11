Añadió que son necesarias medidas de amplio alcance para todas las personas y que las vidas de ellas dejen de estar condicionadas por las creencias, preferencias, raza, el idioma o el nivel de acceso a la educación. Esto es una de las causas más importantes de la sociedad, igualarnos a todos por nuestra condición humana .

La representante de la comunidad wixárika de Jalisco, la primera mujer indígena en ocupar el cargo como presidenta del Conapred, recordó que en diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación.