Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 7

Morena y sus aliados aprobaron en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma constitucional en materia electoral; sin embargo, la oposición ratificó su voto en contra para la sesión de este martes en el pleno, con lo cual la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no sería aprobada y se daría paso al denominado plan b , probablemente el miércoles.

Hoy se le dan los santos óleos a esta iniciativa, que pasará a mejor vida en el pleno. ¡Larga vida al INE y al bloque opositor! , exclamó el priísta Eduardo Zarzosa.

Morena argumentó que se busca reducir el costo de la democracia y de la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), y no controlar las elecciones, como acusa la oposición. La defensa del dictamen –que se aprobó con 62 votos a favor y 37 en contra– estuvo a cargo en su mayoría por diputados de ese partido, pues se trata de una reforma que afectaría a sus aliados al reducir su número de legisladores y el monto de financiamiento que reciben.

El PVEM de plano hizo mutis. El PT, que había jurado que su silencio sería su postura en desacuerdo, finalmente habló en favor debido a las presiones del sector duro de su bancada y la de Morena.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ratificó por su parte que el compromiso de su bancada se mantiene por no apoyar la reforma porque pone en riesgo la democracia de la nación. Unidos vamos a defender a México .

Además, resaltó que Morena tiene claro que la reforma no cuenta con el respaldo de la oposición y que no reunirá el voto de las dos terceras partes necesarias para su aprobación. La postura del tricolor es clara y firme, como ha sido, de no acompañar, de votar en contra . Luego, al sufragar, confirmó: mi voto es en contra del proyecto de dictamen .