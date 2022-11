Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 6

Rumbo a las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes pierdan en la encuesta que definirá la candidatura morenista a que actúen de manera responsable, eviten la división y digan vamos adelante .

En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario también advirtió a quienes opten por dejar el movimiento, si no resultan elegidos, que la población los despedirá con un sigue tu camino , porque la gente no está sólo por los candidatos, sino por el proyecto.

López Obrador reiteró que no tiene una candidatura favorita e insistió: Los quiero a todos y somos amigos, hermanos, yo eso digo, mis hermanos y mi hermana .

Apuntó que es un tema del que se debe seguir hablando para que nadie se confunda.

Prioridad al proyecto

“No es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones. O quien asumiera una postura de que ‘no salí, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo: no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso’ y se va, pues yo conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría: ‘Que te vaya bien, sí, sigue tu camino’, porque la gente no está sólo por los candidatos, la gente está por el proyecto”, sostuvo.