Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 5

¡Feliz y agradecido! , se dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la masiva manifestación de apoyo que recibió el domingo en la marcha que él mismo encabezó. Pero más que la satisfacción, la entrega de ese ente al que se refiere como el pueblo le exige mayor compromiso: Vamos a continuar, porque esto obliga a aplicarnos más. Nobleza obliga .

Agregó: La gente muy contenta, muy consciente, muy politizada de la importancia, del momento histórico que estamos viviendo y muy respetuosa. Ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, nada, no escuché nada del INE (Instituto Nacional Electoral), nada. Es otra cosa, distinta .

Dijo que no sintió miedo cuando el avance de la marcha, caótico por largos momentos por la gran cantidad de personas que deseaban acercársele, rebasó la organización y pudo ponerlo en riesgo.

“Se había pensado que iba a haber una descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres, pero a la hora de la hora no, pues la descubierta fue el pueblo. O sea, no se pudo (…) La gente me lo pedía, o sea, empezaron a gritar: ‘Cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo, ya, ya’, que yo me subiera al coche (en el que se pretendió por un momento trasladarlo debido a que era imposible el paso); pero me sentía bien y llegamos. Ya estoy chocheando, pero todavía tengo muchos deseos de vivir”, refirió durante la mañanera de ayer.

La gente responde

Apenas unas horas después de la ajetreada jornada donde se dieron cita cientos de miles –1.2 millones, según el Gobierno de la Ciudad de México–, lucía algo cansado, pero se le veía satisfecho.