Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 4

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estableció hace una semana un precio al productor de 6 mil 805 pesos para la tonelada de maíz, que está por debajo de los costos de producción y es menor a los precios regionales y de mercado, advirtió el Movimiento Campesino Plan de Ayala siglo 21, al señalar que el organismo tiene una pésima y limitada visión influida por una visión empresarial, de que para controlar la inflación se debe castigar el precio de las cosechas .

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que esto no es una respuesta acertada y congruente a la crisis derivada del incremento en los precios de los insumos, ya que contribuye a desplomar y especular sobre los precios del producto básico de los mexicanos en beneficio de las empresas agroalimentarias que adquieren el maíz a precio bajo y a la vez mantienen los mismos precios altos en la harina y la tortilla.

Segalmex se comporta como un comprador más , lo que es contrario al propósito fundamental del estratégico programa de precios de garantía, señaló. En las reglas de operación del programa de mayo pasado el precio de garantía de maíz era de 6 mil 278 pesos por tonelada.

